Imagem do director da PJ usada em burla de arrendamento nas redes sociais

A imagem do director nacional da Polícia Judiciária, Carlos Cabreiro, está a ser utilizada num novo esquema de burla relacionado com arrendamento de imóveis, que tem sido detectado recentemente pelas autoridades.

De acordo com informação divulgada pela Polícia Judiciária, através de uma publicação nas redes sociais, o esquema tem origem em contactos iniciados através do Facebook, sendo posteriormente encaminhados para o WhatsApp após demonstração de interesse por parte das vítimas.

Para conferir credibilidade à abordagem, os burlões recorrem à utilização indevida da imagem do director nacional da Polícia Judiciária como fotografia de perfil. A partir daí, o contacto evolui rapidamente para pedidos de transferência antecipada de dinheiro, alegadamente para garantir o arrendamento.

As autoridades alertam para vários sinais de suspeita neste tipo de contactos, nomeadamente erros ortográficos e de concordância nas mensagens, utilização simultânea de texto e áudio sem coerência, nomes incomuns nos destinatários das transferências e recurso a imagens manipuladas com fraca qualidade gráfica e uso do logotipo das Finanças

A Polícia Judiciária sublinha que não utiliza este tipo de procedimentos nem autoriza o uso da imagem do seu director para quaisquer contactos desta natureza.

As autoridades apelam à partilha de informação sobre este esquema, de forma a prevenir novas vítimas, numa altura em que o aumento da procura por arrendamento tende a ser explorado por redes de burla.