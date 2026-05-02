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Festa da Flor Madeira

Cortejo infantil dá cor ao Muro da Esperança

Centenas de crianças participam na deposição de flores na Praça do Município

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Fotografias do fotojornalista Rui Silva da ASPRESS

O cortejo infantil volta a marcar a manhã no Funchal, levando centenas de crianças até à Praça do Município para a tradicional deposição de flores no Muro da Esperança, num gesto simbólico de apelo à paz.

A iniciativa, integrada na Festa da Flor, contou com a participação de várias instituições de ensino e solidariedade social, nomeadamente o Infantário do Livramento, a escolinha do Grupo Folclórico da Ponta do Sol, a Associação de Desenvolvimento Comunitário Garouta do Calhau, a EB1/PE Visconde Cacongo, o Externato Refúgio do Bebé, o Externato Apresentação de Maria, a Fundação Cecília Zino e a Fundação Santa Luísa Marillac.

Ao longo da manhã, as crianças deram vida ao mural, depositando flores e contribuindo para a construção de um dos momentos mais simbólicos da Festa da Flor.

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