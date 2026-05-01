Cerca de 400 crianças erguem hoje o Muro da Esperança

Hoje cumpre-se uma tradição que atravessa gerações desde 1979. O Muro da Esperança volta a ser construído no Funchal, num gesto simbólico que dá voz às crianças num apelo colectivo à paz.

A iniciativa, integrada nas celebrações da Festa da Flor, reúne cerca de 400 alunos de oito estabelecimentos de ensino. Ao longo da manhã, são eles que dão forma ao momento, participando na construção do mural que materializa a mensagem de esperança.

O programa arranca às 9h30, com a concentração na Placa Central. Pelas 10h00, tem início o cortejo infantil em direcção ao Largo do Município, antecipando o momento central da iniciativa.

A cerimónia do Muro da Esperança está marcada para as 10h30, na Praça do Município, e contará com a presença do secretário regional de Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus.

O Muro da Esperança é um acto simbólico, onde as crianças, através das flores, reforçam valores como a paz, a solidariedade e a esperança, mantendo viva uma tradição que se renova todos os anos.

Mas há mais iniciativas a ter em atenção esta quarta-feira. Tome nota:

9h00-11h30/16h00-19h00 - 3.ª edição Grande Prémio Cidade do Funchal - 3.ª etapa no Complexo Desportivo do Clube Naval do Funchal, Piscinas Paulo Camacho na Nazaré;

9h30 e às 10h30 - Grupo Folclórico da Quinta Grande actua no Mercado Municipal de Câmara de Lobos no âmbito da iniciativa Cultura nos Mercados promovida pelo Município de Câmara de Lobos;

10h00 - ICF Ocean Racing World Cup Series 2026 / Madeira Ocean Challenge 2026 na praia da Calheta;

15h30 - Nacional - AFS da I Liga no Estádio da Madeira;

18h00 - Concerto da Festa da Flor pela Orquestra Clássica da Madeira;

Festival Calheta Soundscool

12.ª edição do Calheta SoundsCool com cartaz internacional e vertente solidária Ventania & Amor, Almanegra, San La Muerte, Maneva e Os Tubarões compõem o cartaz deste ano do Calheta SoundsCool, que acontece a 2 de Maio. A receita do evento tem um cariz solidário, que será entregue às escolas do concelho da Calheta Marianna Pacifico , 07 Abril 2026 - 17:23

Torneio de Padel no Porto Santo



Efemérides

Principais acontecimentos registados no dia 2 de maio, Dia Mundial da Espondilite Anquilosante, Dia Mundial da Pesquisa e do Market Research e Dia Mundial do Atum:

1660 - Nasce o compositor italiano Pietro Alessandro Gaspare Scarlatti, Alessandro Scarlatti, nome fundador da ópera napolitana e da forma cantata, no Barroco.

1945 - II Guerra Mundial. Berlim rende-se às forças soviéticas.

1956 - Médio Oriente. Entra em vigor o acordo de cessar-fogo entre Síria e Israel.

1962 - O Benfica torna-se bicampeão europeu, vencendo o Real Madrid por 5-3, em Amesterdão, Países Baixos.

1968 - Maio de 68. Onda de protestos com manifestações estudantis para pedir reformas no setor educacional. Incidentes entre estudantes e polícia, em Nanterre, Paris. A Faculdade é encerrada. Concentrações são convocadas para a Sorbonne. O movimento, a que se juntarão trabalhadores, crescerá tanto que evoluirá para uma greve geral, a maior da Europa, que afetará o governo do então Presidente da França, Charles De Gaulle.

1975 - É posto à venda o primeiro número do semanário O Jornal, fundado pelos jornalistas Manuel Beça Múrias, Fernando Assis Pacheco, Afonso Praça, José Carlos Vasconcelos, José Silva Pinto, Edite Soeiro e Cáceres Monteiro, entre outros.

1998 - Cimeira do Euro. Apresentação da moeda única europeia.

2006 - A União Europeia põe fim à obrigatoriedade das autorizações de residência permanente para cidadãos comunitários, com a entrada em vigor de uma nova diretiva sobre direitos dos cidadãos.

2010 - Os ministros das Finanças da Zona Euro aprovam, em Bruxelas, um plano de ajuda à Grécia no valor de 110 mil milhões de euros, ao longo de três anos, cabendo 80 mil milhões aos Estados-membros da Zona Euro e o restante ao Fundo Monetário Internacional. Em 11 anos de história da moeda única europeia é a primeira vez que um estado-membro tem de ser salvo da bancarrota pela incapacidade de refinanciar a sua dívida nos mercados internacionais.

2012 - O Real Madrid, treinado pelo português José Mourinho, conquista 32.º título da sua história.

2014 - O Governo anuncia que a 12.ª avaliação regular da 'troika' ao programa de resgate de Portugal está concluída e foi "bem superada".

2020 - Termina o terceiro período do estado de emergência devido à covid-19, que tinha começado a 18 de abril. Portugal passa para o estado de calamidade.

2022 - A União das Associações Europeias de Futebol (UEFA) proíbe clubes russos de entrar nas competições europeias de futebol em 2022-2023.

2023 - O ministro das Infraestruturas, João Galamba, apresenta a demissão ao primeiro-ministro, António Costa, sobre um incidente com o ex-adjunto. Frederico Pinheiro teria recorrido à força para levar do Ministério o computador com o qual trabalhava. Polícia Judiciária, PSP e SIS estariam envolvidos e cinco funcionários do Ministério, incluindo a chefe de gabinete de Galamba, tiveram de se barricar numa casa de banho devido ao ataque de Frederico. António Costa recusa o pedido de demissão de João Galamba.

2024 - O Tribunal da Relação de Lisboa declara "totalmente improcedentes" os requerimentos da defesa de José Sócrates, validando a decisão de julgar o ex-primeiro-ministro por corrupção e outros crimes no âmbito do processo Operação Marquês.

Pensamento do dia