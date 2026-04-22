Leonardo Chícharo na Taça de Portugal de Esperanças

A Taça de Portugal de Esperanças arrancou no passado fim de semana, 18 e 19 de Abril, em Vila Velha e Ródão e Sertã em provas que dada a sua dureza, acabaram por favorecer o ciclista madeirense, Leonardo Chícharo (Mundimat/Ambiente/CCA Paio Pires).

Em nota enviada, pela Associação de Ciclismo da Madeira, é dado conta que a corrida de sábado teve a extensão de 88.6kms (1355D+), com andamento sempre bastante vivo imposto pelas equipas mais numerosas, e que terminou com Chícharo em 35ºlugar, integrado num grupo que cortou a 8m14s do vencedor Guilherme Duarte (Inovocorte Cycling) que venceu ao sprint num grupo restrito ao fim de 2h20m23s.

Já no domingo, os 91.3kms (2072D+) foram de inspiração para Leonardo Chícharo que realizou uma excelente etapa, ao terminar em 22º lugar, 9ºclassificado entre os Sub-19, no grupo mais numeroso da corrida que ocupou as posições do 10º ao 23º lugar, num dia em que Francisco Cordeiro (Clube Desportivo Pataiense) venceu isolado após 2h31m30s.

Esta corrida tive um peso muito maior do que a distância fazia parecer, principalmente para os ciclistas Sub-19 o que obrigou à desistência à maioria dos ciclistas desta categoria.

Leonardo Chícharo voltará a competir na 2ª e 3ª Taças de Portugal de Sub-19, a 2 e 3 de Maio, provas que irá encarar com outra confiança, após este intenso mês de Abril.