12.ª edição do Calheta SoundsCool com cartaz internacional e vertente solidária

O festival Calheta SoundsCool, que tem lugar a 2 de Maio, no Paul do Mar, concelho da Calheta, vai reunir cinco projectos musicais nacionais e internacionais. A edição de 2026 mantém o carácter solidário do evento, com a receita de bilheteira a reverter para as escolas do concelho.

O cartaz deste ano integra nomes como Ventania & Amor (DJ set, Madeira), Almanegra (Madeira), San La Muerte (Lisboa), Maneva (Brasil) e Os Tubarões (Cabo Verde), numa programação que percorre vários géneros da música do mundo, como cumbia, reggae, morna, coladeira e funaná.

A apresentação oficial decorreu esta terça-feira, 7 de Abril, no Paul do Mar, com a presença da presidente da Câmara Municipal da Calheta, Doroteia Leça, e da directora regional do Turismo, Bárbara Spínola, entre outros representantes institucionais e parceiros. O evento é organizado pela autarquia, com apoio da Direcção Regional de Turismo, e produzido pela associação Cool Hub Cultural.

Na ocasião, Doroteia Leça sublinhou que o festival “se diferencia de todos os outros” realizados na Região Autónoma da Madeira, justificando o apoio municipal com o seu “critério diferenciador”. A autarca acrescentou ainda que “interessa é apoiar não mais do mesmo, mas apoiar eventos que tenham um carácter inovador”.

Já Bárbara Spínola destacou o contributo do evento para a promoção do destino, referindo “o dinamismo, dedicação e incansável trabalho de promoção da nossa Região, através da música”. Segundo a responsável, o festival “conta já com uma dimensão internacional, estando profundamente enraizado na Calheta”.

O Calheta SoundsCool chegando em 2026 à sua 12.ª edição. O evento teve origem em 2011, sob a designação Maktub SoundsGood, tendo evoluído posteriormente para Calheta SoundsGood e, desde 2025, adoptado o nome actual.

Mais do que um festival de música, a iniciativa pretende afirmar-se como uma experiência cultural que combina paisagem costeira, gastronomia e envolvimento comunitário. O recinto estará aberto entre as 17 de 2 de Maio e as 2 horas do dia seguinte, com entrada fixada em 10 euros.

A organização destaca ainda a integração de associações locais, como a Calheta Green, o Clube Desportivo e Recreativo dos Prazeres, a Juventude Calhetense e a Via Activa, que terão espaços próprios no evento, revertendo para si as receitas geradas. Paralelamente, o festival promove práticas de sustentabilidade ambiental e reforça a descentralização da oferta cultural na Região.

Com mais de mil participantes nas edições anteriores, o Calheta SoundsCool tem contribuído para a dinamização económica das freguesias do Paul do Mar e Jardim do Mar, abrangendo este ano também a Fajã da Ovelha, ao mesmo tempo que procura projectar a Madeira como destino de turismo cultural.