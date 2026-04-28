Paragem cardiorrespiratória mobiliza EMIR

Uma paragem cardiorrespiratória mobilizou, há momentos, uma ambulância dos Bombeiros Voluntários Madeirenses e a Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR) para uma transversal entre a Rua 31 de Janeiro e a Praça do Carmo, no Funchal, situação que gerou curiosidade entre os transeuntes.

A vítima, cuja identidade não foi divulgada, está a ser assistida no local pelas equipas de socorro, que iniciaram de imediato manobras de reanimação. A presença simultânea de meios diferenciados chamou a atenção de quem passava naquela zona movimentada da cidade.

Uma paragem cardiorrespiratória corresponde à interrupção súbita das funções cardíaca e respiratória, sendo uma situação de extrema gravidade que exige intervenção imediata.

As circunstâncias do caso não são, para já, conhecidas.