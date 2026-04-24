Muitas nuvens e alguma precipitação fraca

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta sexta-feira, 24 de Abril, céu geralmente muito nublado e precipitação fraca mais provável nas terras altas.

O vento deverá soprar em geral fraco (inferior a 20 km/h) do quadrante norte.

As temperaturas vão variar entre os 15 e os 21 ºC no Funchal e os 14 e 21 ºC no Porto Santo.

Quanto ao estado do mar, o IPMA aponta para ondas de noroeste com 2 a 2,5 metros, diminuindo gradualmente para 1,5 a 2 metros na costa norte. Já para a costa sul, ondas de sudoeste com 1 a 1,5 metros.

A temperatura da água do mar deverá manter-se entre os 17 e os 18 ºC.