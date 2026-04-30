Muro da Paz abre Santa Cruz em Flor

Cerca de 750 crianças e adultos construíram, esta manhã, o Muro da Paz, em Santa Cruz, dando início ao evento Santa Cruz em Flor, que se prolonga até 31 de Maio.

Em todos os fins-de-semana há um programa de concertos e animação de rua, que se juntam aos oito cenários alusivos à flor, espalhados pelo centro histórico da Cidade de Santa Cruz.

De acordo com uma nota do executivo, trata-se de um investimento da Câmara Municipal de Santa Cruz que ascende aos 90 mil euros, destino à "dinamização económica e cultural, bem como numa oferta direccionada também para o turismo".

Durante um mês, a baixa de Santa Cruz enche-se de cor e animação, com os belos cenários do Alpendre.