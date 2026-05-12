DTIM passa a integrar Associação Brasileira de Educação a Distância

A Associação Regional para o Desenvolvimento das Tecnologias de Informação da Madeira (DTIM) passa a integrar a Associação Brasileira de Educação a Distância (ABED), isto depois de ver aprovada a sua candidatura a 'Associado Mantenedor' da mesma.

De acordo com nota à imprensa, a ABED, fundada em 1995, reúne universidades, centros de investigação, empresas tecnológicas e entidades públicas e privadas comprometidas com a inovação pedagógica e com a expansão da aprendizagem ao longo da vida. Esta é a maior rede global de educação aberta e digital, reconhecida como referência científica e profissional no espaço lusófono e ibero-americano.

Para a DTIM, a entrada na associação "representa um marco importante, num momento em que a qualificação de adultos, a digitalização e a aprendizagem ao longo da vida se tornaram prioridades estruturais". "Ao integrar esta rede internacional, a DTIM passa a ter acesso a investigação de ponta em educação digital e formação ao longo da vida; a boas práticas internacionais em metodologias híbridas e flexíveis, bem como a admissão privilegiada em eventos científicos e congressos que reúnem especialistas de reconhecido mérito", aponta.

Para esta aprovação contribuiu a presença do director-geral da DTIM no 31.º Congresso Internacional de Educação a Distância (CIAED 2026), organizado pela ABED nos dias 27 a 30 de Abril, em João Pessoa, Brasil. Para além das reuniões que tiveram lugar com o presidente e com o vice-presidente da ABED, o congresso foi ainda oportunidade para a DTIM apresentar a comunicação "DigicAP - um modelo de capacitação digital a distância", que teve por base o artigo, com o mesmo título, escrito em parceria com as investigadoras Joana Caldeira e Andreia de Bem Machado, e que relata um modelo inovador de formação a distância dinamizada pela DTIM para a Administração Pública Regional da Madeira em 2025.

O diretor-geral da DTIM foi ainda co-autor da comunicação 'Marco Regulatório e qualidade na formação a distância', apresentado em parceria com Andréia de Bem Machado, doutora em Engenharia e Gestão do Conhecimento pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), pós-doutorada em Interdisciplinaridade e divulgação científica e Diretora de Ensino da Secretaria Municipal de Educação de Palhoça, SC., e com Welinton Baxto, Técnico Educacional de Nível Superior no Ministério da Educação em Brasília, doutor em Educação e membro especialista da UNESCO.

"Com esta integração da DTIM na ABED, uma entidade formadora da Madeira passa a estar representada numa das maiores redes de educação a distância do mundo lusófono, reforçando a presença internacional e abrindo portas a novas colaborações científicas e tecnológicas", assume a DTIM, que sublinha que "esta parceria permitirá elevar a qualidade da formação profissional que dinamiza, promover projectos inovadores e consolidar a DTIM como entidade formadora de referência na aprendizagem ao longo da vida".