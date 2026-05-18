ARDITI distinguida pela Década das Nações Unidas da Ciência Oceânica para o Desenvolvimento Sustentável

A ARDITI – Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação, através do projecto TWILIGHTED, liderado por João Canning-Clode, do MARE-Madeira, foi distinguida pela Década das Nações Unidas da Ciência Oceânica para o Desenvolvimento Sustentável (2021-2030), um reconhecimento que assinala a relevância científica e o potencial de impacto da iniciativa no contexto internacional da investigação oceânica.

Segundo nota à imprensa, a distinção, atribuída pela Comissão Oceanográfica Intergovernamental da UNESCO no âmbito da Ocean Decade, integra o TWILIGHTED no conjunto de acções reconhecidas por contribuírem para os objectivos globais da Década, que mobiliza a ciência, as instituições e a sociedade em torno do conhecimento e da sustentabilidade do oceano.

Para a ARDITI, este reconhecimento constitui um motivo de grande satisfação e confirma a qualidade do trabalho desenvolvido pela equipa liderada por João Canning-Clode, bem como a capacidade da Madeira para afirmar investigação científica com projeção e relevância além-fronteiras.

Diz ainda que "o reconhecimento do TWILIGHTED é importante para o percurso científico da equipa e para a pertinência do trabalho que temos vindo a desenvolver". Além disso, prossegue, "é também uma oportunidade para dar maior visibilidade à investigação realizada na Madeira e à sua contribuição para os desafios globais relacionados com o oceano".

De acordo com a Ocean Decade, o projecto foi formalmente aprovado como Decade Project. A Ocean Decade incentiva ainda os projectos aprovados a comunicarem o seu trabalho desde cedo, valorizando resultados, metodologias, parcerias e impacto, de forma a ampliar a sua visibilidade e a ligação com públicos científicos, institucionais e sociais. Nesse sentido, a ARDITI e a equipa do TWILIGHTED irão dar continuidade à divulgação do projecto através dos canais institucionais, com informação adicional sobre os seus objectivos, actividades e contributo para a investigação marinha.