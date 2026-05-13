Representante da República para a Madeira ouve Judiciária e SIS

Paulo Barreto deu continuidade, nesta tarde, à audição dos responsáveis na Madeira por várias forças de segurança. Depois de, na manhã de hoje, ter ouvido os comandantes da PSP, Ricardo Matos, e da GNR, Marco Nunes, o Representante da República recebeu José Matos, director da Polícia Judiciária na Região, e António Luis Lopes da Silva, que dirige o SIS – Serviço de Informação e Segurança.

As audições de hoje, que serviram também para apresentação de cumprimentos de início de mandato, aconteceram ao abrigo do Estatuto do Representante da República.

José Matos, director da Polícia Judiciária na Região

Em cada uma das Regiões autónomas, “O Representante da República integra o Conselho Superior de Segurança Interna” (artigo 7.º). Nesse âmbito, ainda que não exclusivamente, deve de estar informado. “O Representante da República tem direito a ser informado pelos comandantes regionais das forças da PSP de tudo o que disser respeito à segurança pública no território da respectiva região autónoma, podendo, quando o julgar adequado, colher sobre a mesma matéria informações das demais forças de segurança.”

O Representante da República também integra o Conselho Superior de Defesa Nacional (artigo 6.º do Estatuto do Representante). Foi nesse pressuposto que, ontem, Paulo Barreto recebeu em audiência, o comandante operacional da Madeira, major-general Paulo Lopes da Silva; o comandante da Zona Militar, brigadeiro-general José Loureiro; comandante da Zona Marítima da Madeira, capitão-de-mar-e-guerra Bruno Ferreira Teles.