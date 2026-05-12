Jogo com o Guimarães com entrada gratuita para adeptos com adereços do Nacional
Para o jogo que vai decidir se o Nacional garante a permanência na I Liga ou, na pior das hipóteses, vai disputar o play-off de permanência com o terceiro classificado da II Liga – neste momento é o Torreense –, os responsáveis do Nacional informaram, através dos seus canais de comunicação, que o jogo de sábado, 18h00, diante do Vitória de Guimarães, vai ter entrada livre a todos os adeptos que se apresentem no estádio, portas 3 e 6, com um adereço alusivo ao Nacional (camisola, cachecol, boné, bandeira até 1 metro quadrado, entre outros). A entrada será igualmente livre para todos os sócios com quotas em dia.