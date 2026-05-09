II Encontro I AM WORLD reforça parcerias e visão sustentável na Madeira

A I AM WORLD realizou, no passado dia 5 de Maio, o II Encontro I AM World 'The ReVersion Concept – Madeira', no Hotel Madeira, reunindo membros, parceiros e colaboradores, com o objectivo de fortalecer parcerias, apresentar o crescimento da organização e partilhar projectos e perspectivas futuras no âmbito da sustentabilidade e economia circular.

A iniciativa, que decorre pelo segundo ano consecutivo, proporcionou um espaço de partilha e reflexão entre os participantes, promovendo a ligação entre os diferentes pilares da organização e incentivando a criação de novas ideias e colaborações.

Durante o encontro, Sofia Correia anunciou uma parceria com a Associação “Os Grandes Azuis”, no âmbito do seu 10.º aniversário, com o lançamento das almofadas solidárias “Os Grandes Azuis”, cuja receita reverte, em parte, a favor da instituição.

A sessão reforçou ainda a importância do contributo colectivo e do envolvimento comunitário na construção de uma sociedade mais sustentável.

A I AM WORLD é uma empresa madeirense que, desde 2023, dedica-se à criação de mobiliário, eco-decoração e bens de utilidade diária eco sustentáveis, destacando-se pela reutilização de resíduos têxteis e pela promoção da economia circular. Através de processos de recolha, triagem e transformação criativa, desenvolve peças únicas — como sofás, pufes, colchões, tapetes e objetos decorativos — que combinam estética, funcionalidade e responsabilidade ambiental. Paralelamente, dinamiza iniciativas sociais e comunitárias, envolvendo escolas, instituições e diferentes públicos na promoção de práticas conscientes e sustentáveis.

