Navio português 'World Voyager' passa noite no Funchal

O navio português de cruzeiros 'World Voyager' chega esta sexta-feira, 15 de Maio, ao Funchal para uma escala de 22 horas, agenciada pela Transinsular.

Com 238 pessoas a bordo – 118 passageiros e 120 tripulantes – o World Voyager chegou pelas 16:00 horas de Leixões, e parte amanhã, às 14:00 horas para Santa Cruz de Tenerife.

Está a realizar uma viagem de 11 dias, que teve início a 13 de Maio em Leixões e termina no dia 24 deste mês, em Lisboa. Depois de Tenerife, segue para Gran Canaria e depois Lanzarote, antes de visitar Marrocos (Agadir, Safi e Casablanca) e daí para Lisboa.

Registado na Madeira, o navio do empresário nortenho Mário Ferreira, foi construído em 2021, nos estaleiros de WestSea Shhipyard, em Viana do Castelo. Custou na altura, cerca de 70 milhões de euros.

Vai ter a companhia do Ocean Protector, um navio Agência Europeia de Controlo de Pescas (EFCA, na sigla inglesa), que chegou na manhã desta sexta-feira e permanece no Funchal até à próxima segunda-feira.

Esta sábado, vai estar acompanhado do Celebrity Excel que chega às 7:00 horas, também para passar a noite.