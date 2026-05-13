Museu de Electricidade com entradas gratuitas a 19 e 23 deste mês

O Museu de Electricidade – Casa da Luz associa-se às comemorações do Dia Internacional dos Museus, promovidas pelo ICOM – Conselho Internacional de Museus, este ano subordinadas ao tema ‘Museus a unir um mundo dividido’.

No âmbito destas comemorações, o Museu de Eletricidade preparou um conjunto de iniciativas culturais e educativas dirigidas ao público em geral. A entrada será gratuita nos dias 19 e 23 de Maio, deu conta aquela instituição, em comunicado.

No dia 23 de Maio, pelas 10h30, terá lugar uma visita orientada ao espaço museológico, proporcionando aos visitantes uma perspectiva histórica sobre a electrificação da Madeira, os processos tecnológicos ligados à produção e distribuição de energia eléctrica e o património técnico e industrial preservado pelo museu.

Da programação faz ainda parte a exibição do documentário ‘Água Vai, Pedra Leva’, da jornalista Sofia Leite, marcada para as 15 horas, no auditório do museu. Produzida pela RTP em dois episódios, a obra retrata a construção das levadas da Madeira e o trabalho desenvolvido ao longo de décadas nas escarpas montanhosas da ilha, reflectindo sobre o património hidráulico, a engenharia, o território e a memória colectiva.

Paralelamente, estará patente ao público a exposição temporária ‘A Rádio Transformou a Electricidade em Voz’, composta por aparelhos de rádio antigos pertencentes à colecção em reserva do museu. A mostra revisita a evolução tecnológica da rádio e a sua ligação ao desenvolvimento da electrificação, da comunicação e da indústria electrotécnica ao longo do século XX, podendo ser visitada até 26 de Maio.

Com esta iniciativa, pretende o Museu de Electricidade – Casa da Luz reforçar “a sua missão de preservação, investigação e divulgação do património energético e tecnológico regional, promovendo experiências de aprendizagem, fruição cultural e valorização da memória colectiva”, refere a mesma nota.