Vídeo ilustra os melhores momento do 'World Creativity Day - Edição Madeira Island'26'
O DIÁRIO dá a conhecer em primeira mão o primeiro vídeo pó-evento do 'World Creativity Day - Edição Madeira Island', evento realizado no Funchal celebrando o Dia Mundial da Criatividade e Inovação.
Sérgio Nóbrega antevê um “grande sucesso” desde o Forte de São Filipe ao Forte do Pico
Madeira assinala, este sábado, o Dia Mundial da Criatividade com ampla iniciativa no Funchal
Criatividade invade Largo do Pelourinho com arte para todos os gostos
Stands, talks e artistas locais dão vida ao 'arquipélago da imaginação' no Funchal