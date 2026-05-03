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Vídeo ilustra os melhores momento do 'World Creativity Day - Edição Madeira Island'26'

O DIÁRIO dá a conhecer em primeira mão o primeiro vídeo pó-evento do 'World Creativity Day - Edição Madeira Island', evento realizado no Funchal celebrando o Dia Mundial da Criatividade e Inovação.

Sérgio Nóbrega antevê um “grande sucesso” desde o Forte de São Filipe ao Forte do Pico

Madeira assinala, este sábado, o Dia Mundial da Criatividade com ampla iniciativa no Funchal

Criatividade invade Largo do Pelourinho com arte para todos os gostos

Stands, talks e artistas locais dão vida ao 'arquipélago da imaginação' no Funchal

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