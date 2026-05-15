Albuquerque quer despejo imediato de inquilinos incumpridores

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, defendeu hoje alterações profundas à lei do arrendamento, considerando que os proprietários devem poder recuperar rapidamente os imóveis quando os inquilinos deixam de pagar renda.

À margem da conferência ‘50 Anos de Autonomia – Saúde’, Miguel Albuquerque afirmou que a actual legislação desincentiva o mercado de arrendamento e impede o investimento privado na habitação.

“Um indivíduo que não paga a renda tem de ser posto na rua no dia seguinte. Tem de haver mecanismos legais para isso”, declarou.

Segundo o governante, muitos proprietários recusam colocar casas no mercado devido à morosidade dos processos judiciais.

“Você não põe uma casa a arrendar porque, se um indivíduo não paga, vai para tribunal e demora três ou quatro anos sem haver um mecanismo em que ele seja posto imediatamente na rua”, afirmou.

Miguel Albuquerque sustentou que uma reforma do arrendamento permitiria aumentar a oferta de habitação disponível e mobilizar a poupança privada para o sector.

“Uma das formas de afectar a poupança dos portugueses e fazer investimento é ter casas para arrendar. Isso iria resolver um segmento muito elevado das questões do arrendamento”, disse.

O presidente do Governo Regional considerou ainda que “a função do senhorio não é fazer serviço social”, mas sim garantir o funcionamento normal do mercado.

As declarações surgem no contexto do debate nacional sobre alterações à legislação laboral e ao mercado da habitação, matérias em relação às quais Albuquerque defendeu igualmente reformas “adaptadas aos tempos actuais”, sustentou.