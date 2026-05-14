Alegada virose ou intoxicação alimentar afecta bebés no Infantário do Livramento

Uma alegada intoxicação viral ou alimentar afectou cerca de cinco crianças bebés do Infantário do Livramento, no Monte, situação que levou várias crianças às urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça durante a madrugada de hoje, apurou o DIÁRIO.

Ao que foi possível aferir, a Unidade de Saúde Pública do Funchal esteve hoje no infantário para proceder à recolha de amostras, numa acção de averiguação que procura determinar se os sintomas apresentados pelas crianças resultam de uma virose gastrointestinal ou de uma eventual intoxicação alimentar.

Contactada pelo DIÁRIO, a directora do infantário, Tânia Camacho, confirmou a existência de cinco casos entre crianças das salas dos mais pequenos, descrevendo sintomas compatíveis com gastroenterite viral. “São quatro crianças de uma sala e outra criança de outra sala. São bebés, entre menos de um ano e dois anos e meio”, explicou.

Segundo a responsável, as crianças, que "passaram o dia bem", começaram a apresentar vómitos e diarreias ao final da tarde de ontem, acabando algumas por recorrer ao serviço de urgência pediátrica durante a madrugada. Ainda assim, sublinha que a situação “é bastante comum nestas idades” e que este tipo de quadro “acontece todos os anos”.

A directora do infantário admite que a recolha de amostras faz parte do protocolo habitual das autoridades de saúde, mas afasta, para já, a hipótese de intoxicação alimentar. “Descarto completamente essa hipótese, porque todas as 70 crianças comeram o mesmo e o resto da escola está bem”, afirmou.

O DIÁRIO procurou igualmente obter esclarecimentos junto da autoridade regional de saúde, mas até ao momento não foi possível obter uma resposta oficial.

O infantário aguarda agora os resultados das análises efectuadas pelas autoridades competentes.