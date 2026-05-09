Turista resgatada no Pico Ruivo após queda

Os Bombeiros Voluntários de Santana realizaram, na tarde de hoje, uma operação de resgate na zona do Pico Ruivo, após uma turista sofrer uma queda durante um percurso pedestre.

Segundo foi possível apurar, a vítima, cuja idade e nacionalidade não foi possível aferir, apresentava suspeita de fractura num dos pés na sequência da queda. Para o local foram mobilizados seis operacionais e duas viaturas dos Bombeiros Voluntários de Santana, que procederam ao resgate da turista.

Após receber assistência no local, a mulher foi transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça para avaliação e tratamento médico.