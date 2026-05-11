Turista de 60 anos resgatada na Levada do Bom Sucesso

Está a decorrer uma operação de resgate na Levada do Bom Sucesso para socorrer uma turista de 60 anos, cuja nacionalidade não foi possível apurar.

Segundo foi possível aferir, a mulher sofreu uma queda durante o percurso pedestre e apresenta suspeita de fractura num dos pés. Para o local foi accionada a equipa de resgate em montanha dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, que se encontra a proceder ao socorro e remoção da vítima.