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Turista de 60 anos resgatada na Levada do Bom Sucesso

Vítima apresenta suspeita de fractura num pé

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Foto Arquivo

Está a decorrer uma operação de resgate na Levada do Bom Sucesso para socorrer uma turista de 60 anos, cuja nacionalidade não foi possível apurar.

Segundo foi possível aferir, a mulher sofreu uma queda durante o percurso pedestre e apresenta suspeita de fractura num dos pés. Para o local foi accionada a equipa de resgate em montanha dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, que se encontra a proceder ao socorro e remoção da vítima.

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