Passageira com sintomas de enfarte resgatada de cruzeiro nos Açores

A Marinha coordenou o resgate médico de uma passageira com 68 anos, com sintomas de enfarte, a bordo de um navio de cruzeiro que navegava a aproximadamente 1.120 quilómetros a sudoeste da Terceira, nos Açores, foi hoje anunciado.

Segundo um comunicado da Marinha Portuguesa, o alerta foi recebido ao final do dia de sábado, dando conta de que a paciente, a bordo do navio de cruzeiro "Scarlet Lady", "apresentava sintomas compatíveis com enfarte agudo do miocárdio".

O resgate médico da passageira foi realizado através do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Ponta Delgada, em articulação com o Centro de Orientação de Doentes Urgentes -- Marítimos e com o Centro de Busca e Salvamento Aéreo das Lajes, tendo sido empenhados um helicóptero EH-101 e uma aeronave C-295 da Força Aérea Portuguesa.

A Marinha adianta também que a mulher foi transportada para a ilha do Faial, mas seguiu posteriormente para São Miguel, onde foi encaminhada para uma unidade hospitalar.

Nesta operação estiveram envolvidos também a Capitania do Porto da Horta, a Capitania do Porto de Ponta Delgada, a GNR e o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores.