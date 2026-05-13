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Casos do dia

Resgate de turista decorreu no Ribeiro da Loiça

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Foto Arquivo

Na edição impressa de hoje do DIÁRIO foi publicado, por lapso, na secção ‘Casos do Dia’, que o resgate de um turista de 30 anos teria ocorrido no percurso dos Balcões, no Ribeiro Frio.

Turista sofre queda em ribeiro e mobiliza meios ao Ribeiro Frio

O Comando Regional de Operações de Socorro foi alertado, esta tarde, para a queda de um turista, com cerca de 30 anos, nas imediações do Ribeiro Frio Cottages, em Santana.

Contudo, a operação decorreu no Ribeiro da Loiça, durante a tarde de ontem, tendo mobilizado um reforçado dispositivo de socorro devido às dificuldades associadas ao resgate. No total, foram accionados 14 operacionais e cinco viaturas, envolvendo elementos da equipa de Salvamento em Grande Ângulo dos Bombeiros Voluntários de Santana, bem como da Polícia Florestal.

Após ser resgatado, o turista foi assistido pelas equipas médicas no local e posteriormente encaminhado para o hospital.

Importa referir que a informação anteriormente noticiada foi confirmada ao DIÁRIO por fonte oficial do Serviço Regional de Protecção Civil da Madeira.

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