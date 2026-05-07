Elfyn Evans abre a pista no primeiro dia do Rally de Portugal

O piloto britânico Elfyn Evans (Toyota Yaris) tem as honras de abrir a pista da 59.ª edição do Rally de Portugal, sexta prova do Campeonato do Mundo (WRC), nas primeiras três especiais que hoje se disputam.

Evans chega a Portugal na liderança do Mundial de pilotos, com dois pontos de avanço para o japonês Takamoto Katsuta (Toyota Yaris), por isso, será o primeiro piloto a partir para a estrada, a partir das 15:05, em Águeda.

O troço Águeda/Sever, com 15,98 quilómetros, abre as hostilidades para os 70 pilotos inscritos na edição deste ano.

Uma hora depois, a partir das 16:05, é a vez de Sever/Albergaria acolher, nos seus 20,24 quilómetros cronometrados, a caravana mundialista, na qual se incluem, também, os 14 participantes do Campeonato de Portugal de Ralis.

O dia termina na Figueira da Foz, com a realização da superespecial espetáculo, com 2,1 quilómetros, a partir das 18:05.

O Rally de Portugal decorre até domingo, com o centro nevrálgico da prova a estar montado na Exponor, em Matosinhos.