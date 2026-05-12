Miguel Castro teme que, no caso do lar de idosos previsto para São Jorge, sejam perdidos mais de 5 milhões de euros, afectos a esta obra e que fazem parte do Plano de Recuperação e Resiliência.

O líder do CH lembra que, inicialmente, o lar teria 62 e duas camas e iria criar 60 postos de trabalho e, agora, "são apenas 36 camas".

Tal como o JPP, que apresenta um projecto de resolução sobre esta matéria, o CH acusa o Governo Regional de "enganar o povo" ao multiplicar promessas que não cumpre.