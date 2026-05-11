Bom dia. Fique a conhecer os principais temas que marcam o seu DIÁRIO de hoje, 12 de Maio de 2026.

Menor área ardida

Madeira registou em 2025 o melhor desempenho de sempre no combate aos incêndios rurais. As 25 ignições destruíram uma área equivalente a quatro campos de futebol. Abril só foi de águas mil nas terras altas. Eventos climáticos extremos vão agravar-se. Esta a manchete do seu DIÁRIO.

Mas há mais para ver na edição desta terça-feira do DIÁRIO.

A luta continua

Nacional perde nos Açores (2-0) e adia manutenção na I Liga para a última jornada, em casa, frente ao Vitória de Guimarães.

Investimento de 10 milhões ao abandono

Estado conta ceder à Região, ainda este ano, o antigo Centro Educativo da Madeira, mais de uma década após o seu encerramento.

10 mil madeirenses sofrem de fibromialgia

Mulheres com 30 a 55 anos são as mais afectadas por esta patologia “muito prevalente” na Região. Maioria dos casos está por diagnosticar.

Banda do Panda faz estreia em Machico

Concerto com Patrulha Pata e Baby Shark será a 29 de Maio. Madeira Flower Collection volta à Praça do Povo com 17 criadores.

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É ainda possível acompanhar esta jornada informativa através da TSF-Madeira.