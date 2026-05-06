Élvio Sousa cita o "diário Voz do Povo"

O líder do Juntos Pelo Povo fez uma intervenção em que exibiu "o diário Voz Povo" que, diz, "tentaram destruir". Uma referência à intervenção da Entidade Reguladora da Comunicação (ERC) que considerou que esta publicação não está registada.

Élvio Sousa denuncia o que diz ser a manipulação da comunicação ao não serem conhecidos os dados mais recentes da inflação.

O JPP defende uma redução de impostos que é rejeitada pelo Governo Regional mas defendida, por exemplo, "pela Ordem dos Economistas".