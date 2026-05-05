Chuva em Santana atinge valores de aviso vermelho

A chuva em Santana atingiu valores de aviso vermelho até às 16 horas, com a estação meteorológica a registar 64,3 litros por metro quadrado (mm) em seis horas, entre as 10h00 e as 16h00, o valor mais elevado da rede do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) na Região Autónoma da Madeira.

O registo enquadra-se nos critérios de precipitação extrema, acima de 60 mm em 6 horas, associados à emissão de aviso vermelho.

Em Santana, foram ainda registados 17,8 mm numa hora, valor correspondente a aviso amarelo.

Nas últimas 24 horas, desde as 16h00 de ontem, Santana regista um acumulado superior a 120 mm, sendo o concelho mais afectado pela precipitação no arquipélago.

Segue-se o Porto Santo, com mais de 70 mm acumulados no mesmo período, e o Caniçal, com valores que ultrapassam os 50 mm.

Além de Santana, a precipitação persistente atingiu níveis de aviso amarelo noutras estações, sobretudo na vertente norte da ilha da Madeira, em zonas montanhosas e no Porto Santo.

No Chão do Areeiro foram registados 30,9 mm em seis horas, enquanto no Porto Santo/Aeroporto se verificaram 12,9 mm numa hora e 39,2 mm em seis horas.

Também o Caniçal (16,1 mm/1h), Ponta de São Jorge (11,4 mm/1h), São Vicente (11,4 mm/1h) e Santa Cruz/Aeroporto (10,5 mm/1h) registaram precipitação dentro dos critérios de aviso amarelo.