“Machico precisa de acção, não de promessas”

Na sessão solene do Dia do Município de Machico, o autarca do CDS-PP, Marco Pires, afirmou que o concelho precisa de “acção, visão e coragem política”, defendendo que a realidade não corresponde às expectativas criadas.

O centrista considerou que Machico continua sem dar o salto estrutural necessário, apontando problemas na habitação, mobilidade, economia local e reabilitação urbana.

Criticou o executivo por falta de execução face às promessas eleitorais, sublinhando que áreas como o PDM, a habitação e o desenvolvimento económico “não registam a transformação esperada”. “Machico precisa de resultados”, afirmou.

Marco Pires destacou como proposta do CDS-PP a devolução total da participação variável do IRS aos munícipes, defendendo maior rendimento disponível para as famílias.

Lamentou ainda a rejeição dessa proposta pelo executivo e apontou o Festival do Atum, do Gaiado e do Marisco como exemplo de iniciativa do CDS-PP que acabou por avançar.

Dirigindo-se ao Governo Regional, apelou a maior atenção a Machico e a uma visão estratégica para o concelho, sublinhando o seu potencial e importância regional.

O autarca terminou reafirmando que o CDS-PP continuará a apresentar propostas e a fiscalizar a governação local.