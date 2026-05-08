“Machico deve estar no centro da política”

É com “profundo respeito e elevado sentido de responsabilidade” que Lucinda Moreira, do JPP, tomou esta sexta-feira a palavra na sessão solene do Dia do Município de Machico, sublinhando o dever de serviço público e a importância de colocar as pessoas no centro da acção política.

A representante destacou Machico como uma terra feita das suas gentes, marcada pela coragem, trabalho e resiliência, considerando que essa força colectiva deve inspirar quem exerce funções públicas.

Lucinda Moreira afirmou que ser eleito é “ouvir, estar próximo, compreender e agir”, defendendo uma política centrada nas necessidades reais da população, com impacto directo na habitação, nas oportunidades para os jovens, no apoio social e na valorização do território.

A autarca sublinhou que a política, quando exercida com seriedade e sentido humano, deve gerar soluções equilibradas e úteis, colocando sempre as pessoas em primeiro lugar.

Reforçou ainda a actuação do JPP como oposição “séria, construtiva e comprometida com os interesses das populações”, defendendo propostas que respondam aos desafios do concelho.

Lucinda Moreira apelou a políticas que criem oportunidades e fixem os jovens no concelho, protegendo os mais vulneráveis e valorizando o trabalho diário dos cidadãos.

Sublinhou também que, acima das diferenças partidárias, existe uma responsabilidade comum de servir o povo com transparência, respeito e sentido de missão.