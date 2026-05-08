Machico em festa

A Câmara Municipal de Machico assinala esta sexta-feira, 8 de Maio, o Dia do Concelho com um programa variado, que decorre entre as 9 e as 21 horas.

As comemorações arrancam pelas 9 horas com uma Homenagem aos Antigos Combatentes no Monumento aos Combatentes, localizado nos Jardins da Graça. De seguida, pelas 9h30, terá lugar o Hastear das Bandeiras nos Paços do Concelho.

Pelas 10 horas haverá uma Sessão Solene no Jardim do Solar do Ribeirinho. O ponto alto das comemorações acontece pelas 21 horas, com o concerto de Miguel Gameiro e Pólo Norte, na Praça do Fórum Machico.

Outras iniciativas que marcam a agenda regional deste que é o centésimo vigésimo nono dia do ano, em que faltam 237 dias para o fim de 2026:

- 10 horas - O Europe Direct Madeira promove o debate ‘Segurança e Defesa do espaço marítimo da RAM’, no Museu de Imprensa da Madeira, em Câmara de Lobos, para assinalar o Dia da Europa. O evento contará com a presença do director Regional do Ambiente e Mar, Manuel Ara de Oliveira, e do deputado madeirense no Parlamento Europeu, Sérgio Gonçalves;

- 10 horas - O Conselho Consultivo de Economia, presidido pelo secretário Regional da Economia, José Manuel Rodrigues, reúne-se pela primeira vez no Salão Nobre do Governo Regional;

- 10h30 - A presidente da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira estará presente na 6.ª Sessão do Parlamento na Comunidade, no Centro Cultural John dos Passos, na Ponta do Sol;

- 11h30 - O Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, intervirá na sessão de encerramento das Comemorações do Dia da Segurança Social, no auditório do Instituto de Segurança Social da Madeira, à Rua Elias Garcia;

- 14 horas - A Câmara Municipal do Funchal promove uma conferência subordinada ao tema '40 anos da adesão de Portugal à União Europeia', na Sala da Assembleia Municipal, no âmbito das comemorações da Semana da Europa. A iniciativa presidida pelo presidente da Câmara Municipal do Funchal, Jorge Carvalho, contará com a participação do antigo presidente do Governo Regional, Alberto João Jardim, e de Kathleen Figueiredo Laissy, representante do Governo da Região Autónoma da Madeira junto das instituições europeias;

- 14h30 - O 'Muro da Solidariedade', inserido na 'Exposição da Flor' da Festa da Flor, será erguido no Largo da Restauração por idosos provenientes de diferentes instituições da Região;

- 14h30 - A 12.ª edição do EncanTunas – Festival de Tunas Femininas da Madeira arranca com a recepção oficial 'Madeira D’Honra' na Câmara Municipal do Funchal, seguida de Pasacalles (Desfile de Tunas) na Avenida Arriaga às 15h30;

- 16 horas - O Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, estará presente na cerimónia de abertura do estabelecimento de restauração ‘Han Table Barbecue’, ao Edifício Monumental Residence, à Estrada Monumental, junto à Clínica do Amparo;

- 17 horas - Apresentação Introdutória do livro 'Maria Eugénia Rego Pereira - Professora de Danças Populares do Arquipélago da Madeira', de Danilo José Fernandes, no Auditório do Arquivo e Biblioteca da Madeira;

- 19h15 - Tomada de posse do Agrupamento Concelhio do JPP da Ribeira Brava, da Ponta do Sol e da Calheta, no Restaurante Grill Oeste Ponte Vermelha, na Ribeira Brava.

Principais acontecimentos registados no dia 08 de maio, Dia do Parque Nacional da Peneda-Gerês, Dia Mundial da Segurança Social, Dia Internacional dos Maine Coons, Dia Mundial da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho, Dia Internacional do Burro e Dia Mundial do Cancro do Ovário:

1878 - O gabinete de Fontes Pereira de Melo aprova a Lei Eleitoral que concede, o voto direto e secreto a cidadãos de "maior idade" (21 anos) que tenham uma renda líquida anual de 100 mil réis, saibam ler e escrever ou sejam chefes de família, nos que são excluídos do direito de voto passam a figurar os praças de pré do Exército e da Armada.

1886 - O xarope concebido por John S. Pemberton, de nome Coca-Cola, é servido pela primeira vez na farmácia Jacob's, em Atlanta, Estados Unidos.

1907 - Tomada de posse da primeira Administração do Porto de Lisboa, nomeada pelo Estado, cessando a gestão do empreiteiro H. Hersant.

1912 - É fundado o estúdio de cinema Paramount, nos Estados Unidos.

1921 - É abolida a pena de morte na Suécia.

1923 - É inaugurado o Café Santa Cruz na antiga Igreja de S. João de Santa Cruz, em Coimbra.

1944 - Com a entrada em greve dos trabalhadores da Companhia de Cimentos do Tejo, começa um novo período de luta operária contra a ditadura portuguesa na região de Lisboa.

1945 - Primeiro dia de paz na Europa, com a rendição da Alemanha nazi e a declaração do final da II Guerra Mundial no continente.

1945 - Salazar comenta "O Fim da Guerra" na Assembleia Nacional. Personalidades da oposição começam a procurar apoio junto das potências aliadas, alertando-as para a necessidade de pôr termo à ditadura do Estado Novo. António Sérgio e José Domingues dos Santos, da União Patriótica e Democrática Portuguesa, dirigem-se às autoridades inglesas; o Grande Oriente Lusitano Unido solicita a intervenção do Presidente norte-americano Harry Truman.

1946 - Comemorações do primeiro ano da vitória aliada em Lisboa, Porto, Vila Franca de Xira, Alhandra e Sacavém. A oposição reclama eleições livres e democracia. A polícia reprime as manifestações.

1970 - É editado "let it be", último álbum publicado da banda britânica de rock The Beatles.

1971 - É criado o Parque Nacional da Peneda-Gerês (Decreto n.º 187/71) visa a realização na área montanhosa de um planeamento capaz de valorizar as atividades humanas e os recursos naturais, tendo em vista finalidades educativas, turísticas e científicas.

1981 - A Síria rejeita a exigência israelita de retirada dos mísseis antiaéreos do Líbano.

1984 - O Comité Olímpico da URSS faz o anúncio formal da não participação nos Jogos Olímpicos de Los Angeles.

1988 - François Mitterrand é reeleito Presidente da República Francesa, com 54% dos votos, contra 46% de Jacques Chirac.

1996 - A escritora Maria Judite de Carvalho recebe o prémio do Centro Português da Associação Internacional de Críticos Literários, com o livro Seta Despedida.

1997 - O Congresso norte-americano aprova a lei que prevê o julgamento e condenação, como adultos, dos adolescentes com 14 anos de idade e mais, autores de crimes violentos ou delitos ligados aos estupefacientes.

2003 - A Polícia Judiciária confirma a fuga de Fátima Felgueiras, ex-presidente da Câmara de Felgueiras, para o Brasil, ocorrida três dias antes, a partir de Madrid.

2003 - O Governo português decide enviar 120 elementos da Guarda Nacional República para o Iraque.

2003 - O Jornal de Negócios passa a diário.

2005 - A lista de Francisco Louçã elege 74 dos 80 membros da Mesa Nacional do Bloco de Esquerda na IV Convenção Nacional do Partido, no Fórum Lisboa.

2006 - Sequestro de um governante, um pároco e de seis agentes policiais em Gleno, a 40 quilómetros a sul de Díli, Timor-Leste.

2007 - O ministro do Ensino Superior, José Mariano Gago, emite o despacho que retira à Universidade Independente o reconhecimento como instituição de interesse público, um requisito fundamental para a instituição poder continuar a funcionar.

2007 - Toma posse o novo governo da Irlanda do Norte, com Ian Paisley, protestante, como primeiro-ministro, e Martin McGuinness, católico, como vice-primeiro-ministro, em Belfast.

2008 - A Assembleia da República "chumba" uma moção de censura apresentada pelo PCP contra o Governo, com os votos contra da maioria socialista e a abstenção da direita parlamentar.

2008 - A Duma Estatal, câmara baixa do parlamento russo, apoia por esmagadora maioria a candidatura de Vladimir Putin ao cargo de primeiro-ministro do Governo russo.

2008 - O primeiro avião de carga do Programa Alimentar Mundial (PAM) das Nações Unidas (ONU) aterra em Rangum, na Birmânia, seis dias depois da passagem do ciclone Nargis, do qual resultaram milhares de mortos e desaparecidos.

2010 - Tomada de posse de Laura Chinchilla, a primeira mulher a ser eleita Presidente na Costa Rica.

2010 - A Organização de Libertação da Palestina, liderada por Mahmud Abbas, aprova o lançamento de negociações indiretas com Israel, mediadas pelos Estados Unidos, emissário George Mitchell, para relançar o processo de paz na região, interrompido desde o fim de 2008.

2013 - O escocês Alex Ferguson anuncia o fim da sua carreira de treinador, esteve 26 anos à frente do Manchester United, onde conquistou 49 títulos.

2013 - O presidente da Câmara de Oeiras, Isaltino Morais, dá entrada no estabelecimento prisional da Carregueira (Sintra), para cumprir dois anos de prisão por branqueamento de capitais e fraude fiscal.

2016 - O Desportivo de Chaves assegura o regresso à I Liga Portuguesa de Futebol, 17 anos após a última presença, ao empatar 1-1 no terreno Portimonense, no jogo 45.ª e penúltima jornada da II Liga.

2017 - O centrista Emmanuel Macron, 39 anos, é eleito Presidente de França com 66,10% dos votos, contra 33,90% da candidata de extrema-direita, Marine Le Pen, na segunda volta das eleições presidenciais francesas.

2023 - O ex-diretor do Museu da Presidência Diogo Gaspar é condenado a seis anos e seis meses de prisão efetiva, no âmbito do processo "Operação Cavaleiro".

2023 - Sérgio Conceição supera José Maria Pedroto como treinador com mais jogos no comando ao FC Porto, ao chegar ao 323.º em Arouca, no fecho da 31.ª ronda da I Liga de futebol, apesar de estar suspenso.

2025 - O cardeal norte-americano Robert Francis Prevost, de 69 anos, é eleito Papa, ao fim de dois dias de conclave no Vaticano, assume o nome de Leão XIV, sucede a Francisco, que morreu em 21 de abril.

Pensamento do dia: