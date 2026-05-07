Dorum Mobiliário abre em Machico e já projecta internacionalização

O presidente do Governo Regional considera “a dinâmica económica de quase 59 meses de crescimento consecutivo, acima da média nacional” como um factor determinante para que as empresas do exterior decidam investir na Madeira, como é o caso da Dorum Mobiliário, uma nova marca de um grupo com fábrica em Paços de Ferreira, que inaugurou hoje as suas instalações em Machico.

Miguel Albuquerque, que se fez acompanhar do secretário regional de Economia, José Manuel Rodrigues, destacou a importância deste investimento, que traz “diversificação e qualidade” ao mercado do mobiliário regional, salvaguardando o facto de esta ser “uma empresa já com grande tradição e credibilidade nesta área, que vai iniciar um processo de exportação a partir da Madeira”, podendo assim tirar partido da baixa tributação do Centro Internacional de Negócios da Madeira (CINM), até porque está já a projectar a abertura de duas lojas em Madrid.

O presidente do Governo Regional aproveitou, ainda, para fazer o ponto de situação do novo regime da Zona Franca da Madeira, sublinhando que, neste momento, “a bola” está do lado do Governo da República.

Francisco Moreira, director de comunicação e marketing da Dorum, explicou que Machico é “o espaço-piloto” para o lançamento da marca, que já projecta a respectiva internacionalização, com a abertura das referidas duas lojas em Madrid.

Na Madeira, a empresa está já a equacionar a abertura de um novo espaço no Funchal, acrescenta Francisco Moreira, vincando que uma das mais-valias da Dorum é a possibilidade de entrega imediata de 70% dos produtos existentes em loja.

A abertura do espaço da Dorum Mobiliário resulta num investimento de 1 milhão e 250 mil euros, que nesta primeira fase dá emprego a 12 pessoas. Contudo, como referiu aquele responsável, neste momento a empresa está a contratar para as áreas da logística e comercial.