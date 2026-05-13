Santana recebe conferência "Bandas Filarmónicas, onde nasce o amanhã"

Integrado nas comemorações do centenário da Banda Municipal de Santana, realiza-se no salão nobre da Câmara Municipal de Santana, no próximo sábado, 16 de Maio, a Conferência "Bandas Filarmónicas, onde nasce o amanhã", numa organização que pensou numa palestra "para inspirar e motivar os músicos, destacando o papel fundamental das bandas filarmónicas na formação musical e humana dos seus elementos".

O orador desta conferência, que tem entrada livre e decorre a partir das 16h00, será Mickael Faustino, maestro da Filarmónica da Guia - Leiria e director da Academia de Música Sebastião e Melo.

"Iniciou os seus estudos musicais aos 15 anos e prosseguiu a sua formação em algumas das mais prestigiadas escolas de música da Europa, onde concluiu o mestrado em trompa", apresenta a Banda Municipal. "Ao longo do seu percurso integrou orquestras jovens de referência internacional, que o levaram a atuar em mais de 25 países de 4 continentes. Foi ainda convidado a colaborar com diversas orquestras profissionais, trabalhando com maestros de renome e participando em projetos de criação contemporânea".

No papel de maestro desde 2019, num "projeto que moldou a sua visão e inspirou todo o trabalho que viria a desenvolver na área pedagógica, cultural e social", Mickael Faustino tem "experiência de proximidade com a comunidade filarmónica", que "foi o ponto de partida para um percurso marcado pela inovação, inclusão e democratização do acesso à música", explica.

Actualmente, como director da academia, "que se encontra no seu 2.º ano letivo e mantém protocolos com o Agrupamento de Escolas da Guia, o Colégio João de Barros, o Instituto D. João V e as bandas filarmónicas do concelho de Pombal", é uma instituição que "acolhe cerca de 80 alunos nos regimes de ensino articulado e iniciação musical. Sob a sua coordenação, estão em curso três projetos de inovação social que irão levar a música a mais de 200 crianças estrangeiras das regiões de Pombal e Leiria, promovendo a inclusão social através da música".

O músico "é ainda fundador do 'InMusic', uma plataforma que alia concertos didáticos e ações interativas, e da 'Orquestramente Pop', projeto que leva música mensalmente a crianças hospitalizadas em hospitais como Santa Maria, D. Estefânia, S. João e IPO do Porto, tendo realizado mais de 50 concertos num só ano e impactado centenas de crianças", explica.

Refira-se ainda Mickael Faustino tem tido "forte presença também nos meios de comunicação, através do seu programa no Canal Q" e "continua a dar voz à cultura nacional, reforçando a ideia que sempre o guiou: a música deve ser um direito acessível a todos e um instrumento de transformação social", apresenta a Banda Municipal de Santana.