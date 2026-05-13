Agricultores do Porto Santo recebem 175 toneladas de composto orgânico

O secretário Regional de Agricultura e Pescas, Nuno Maciel, esteve esta semana no Porto Santo, mais precisamente no Centro Experimental do Farrobo, para entregar BIOVALOR aos agricultores da ilha.

O BIOVALOR é um composto orgânico certificado, 100% natural, com características que favorecem a fertilidade dos solos, promovendo a retenção de nutrientes e contribuindo para a regeneração e sustentabilidade das áreas agrícolas.

O produto é distribuído gratuitamente pela Águas e Resíduos da Madeira (ARM), pelo que assume uma componente de ajuda directa ao agricultor, uma vez que contribui para diminuir os custos de produção.