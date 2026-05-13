O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, recebeu esta tarde, na Quinta Vigia, a comitiva do Marítimo, numa homenagem à conquista do título de campeão da II Liga e ao consequente regresso dos verde-rubros ao principal escalão do futebol português.

A cerimónia contou com a presença dos jogadores, equipa técnica, direcção e restante estrutura do clube, num momento de celebração pelo regresso à elite do futebol nacional.

Na ocasião, Miguel Albuquerque destacou a importância do feito alcançado pelo emblema insular. “O Marítimo regressou ao lugar de onde nunca devia ter saído”, disse, sublinhando a relevância da formação no panorama desportivo nacional.

O presidente do Executivo madeirense deixou ainda uma mensagem relativamente ao futuro do clube, frisando esperar “nunca mais ter de levantar esta taça”, numa clara alusão ao desejo de ver o Marítimo estabilizado na I Divisão e afastado de novas descidas ao segundo escalão.

Não obstante, Miguel Albuquerque deixou a garantia que o clube madeirense vai receber um apoio de 2 milhões e 566 mil euros na próxima temporada. “Eu acho que é uma boa actualização e vem na subvenção daquilo que eu já disse. É uma lei que não foi aprovada no meu tempo, o mérito não é meu, mas acho que está muito bem elaborada e que confere às equipas, quer profissionais quer amadoras, previsibilidade e segurança”, afirmou.