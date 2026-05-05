Chove dentro da gare do aeroporto do Porto Santo

O aeroporto do Porto Santo, nomeadamente a sua gare, encontra-se em más condições.

Há já bastante tempo que chove no interior da infra-estrutura, situação que se repete sempre que a precipitação é mais intensa.

O DIARIO sabe que há muito tempo que os responsáveis da VINCI, sabem que sempre chove com mais intensidade, o chão da gare fica com água em alguns locais.

Já em outras situações de mau tempo, sobretudo fortes chuvas, este problema acontece e é quase sempre comentado pelos passageiros, quer locais quer turistas.

Numa altura em que se fala na construção de uma nova gare — que, para muitos, já deveria estar em fase de execução — há quem defenda que seria prioritário resolver os problemas da infra-estrutura actual antes de avançar para uma nova.