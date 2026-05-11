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Jovem de 25 anos ferido em acidente de trabalho

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Um trabalhador de 25 anos ficou ferido, na manhã de hoje, na sequência de um acidente ocorrido num armazém localizado na zona da Cancela.

Segundo foi possível apurar, o jovem encontrava-se a subir para um camião quando terá caído de costas. No momento da queda, uma viatura que circulava no local acabou alegadamente por atropelar-lhe uma das mãos. Após o alerta, foram mobilizados os Bombeiros Voluntários Madeirenses, que prestaram assistência à vítima no local.

O trabalhador foi posteriormente transportado para o hospital para avaliação e tratamento médico.

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