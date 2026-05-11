Jovem de 25 anos ferido em acidente de trabalho
Um trabalhador de 25 anos ficou ferido, na manhã de hoje, na sequência de um acidente ocorrido num armazém localizado na zona da Cancela.
Segundo foi possível apurar, o jovem encontrava-se a subir para um camião quando terá caído de costas. No momento da queda, uma viatura que circulava no local acabou alegadamente por atropelar-lhe uma das mãos. Após o alerta, foram mobilizados os Bombeiros Voluntários Madeirenses, que prestaram assistência à vítima no local.
O trabalhador foi posteriormente transportado para o hospital para avaliação e tratamento médico.
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