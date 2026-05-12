Viatura arde na totalidade em Santo Amaro sem feridos a registar
Uma viatura ficou totalmente destruída por um incêndio na Travessa Dr. Fernando Rebelo, em Santo Amaro, no Funchal, na manhã desta terça-feira.
O alerta foi dado pelas 7h32, tendo os Bombeiros Sapadores do Funchal sido accionados de imediato para o local. A operação contou com a mobilização de quatro viaturas e três elementos da corporação.
Apesar da intensidade das chamas, não há feridos a registar.
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