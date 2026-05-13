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Madeira

Festival 'Ao Gosto da Madeira' em Setembro no Jardim do Arco do Cego em Lisboa

Freguesia de Avenidas Novas apresenta festivais gastronómicos para assinalar os 50 anos da Autonomia

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A Junta de Freguesia de Avenidas Novas, localizada em Lisboa vai realizar dois eventos gastronómicos com vista a assinalar os 50 anos das Autonomias das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, trazendo à capital portuguesa os sabores, tradições e identidade cultural dos arquipélagos.

Em causa está o 'Festival dos Açores', a decorrer nos dias 22, 23 e 24 de Maio, no Jardim do Campo Pequeno, e o festival 'Ao Gosto da Madeira', que terá ligar entre 11 e 20 de Setembro, no Jardim do Arco do Cego. Ambos os eventos terão entrada livre e pretendem proporcionar aos visitantes uma experiência de proximidade com a gastronomia, cultura e autenticidade das regiões autónomas.

O 'Festival dos Açores' decorrerá durante o fim de semana de Pentecostes, uma das celebrações religiosas mais emblemáticas da região, profundamente ligada à devoção ao Espírito Santo e às tradições açorianas. Já o evento dedicado à Madeira procurará destacar a riqueza gastronómica, os produtos regionais e as particularidades culturais que caracterizam o arquipélago.

Durante a apresentação dos eventos, o presidente da Junta de Freguesia de Avenidas Novas - Lisboa, Daniel Gonçalves, destacou a importância de promover iniciativas que reforcem a diversidade cultural e aproximem diferentes tradições da cidade de Lisboa.

A conferência contou ainda com a presença de Henrique Gomes, organizador do 'Festival dos Açores' e do 'Ao Gosto da Madeira', acompanhado por Susana Lemos, bem como de Francisco Freixinho, organizador do 'Festival de Francesinhas', que se associaram ao momento de apresentação e partilha.

Os promotores apresentaram os detalhes da programação e sublinharam a relevância desta celebração simbólica, num ano particularmente marcante para a história autonómica portuguesa.

Com esta iniciativa, a Junta de Freguesia de Avenidas Novas - Lisboa pretende reafirmar a sua aposta na dinamização do espaço público através de eventos que valorizam a cultura, a tradição e a convivência entre diferentes expressões identitárias do país.

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