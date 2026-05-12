Miguel Albuquerque afirma ser fundamental iniciar obras no Aeroporto do Porto Santo

O presidente do Governo Regional afirmou, hoje, que é importante dar início às obras no Aeroporto do Porto Santo, nomeadamente na placa e na aerogare. Miguel Albuquerque quer melhorar as condições e a operacionalidade do aeroporto da ilha dourada e avança que, a ANA, dadas as solicitações, não encontra empresas com capacidade para desenvolver a obra no Porto Santo.

As declarações surgiram à margem da visita à unidade industrial José Faustino Mendonça Diogo Unipessoal, Lda, localizada no Porto Santo.

O líder do executivo madeirense assumiu que, “dado o boom económico”, há obras atrasadas, mas assumiu que a Unidade de Saúde Local do Porto Santo vai avançar. “Possivelmente, a obra vai começar em Setembro, mas já se encontra adjudicada”, aponta. Em vias de adjudicação está também o aumento do campo de golfe do Porto Santo, cuja obra deverá começar em breve.