Nebulosidade e possibilidade de aguaceiros nas terras altas
Saiba como vai estar o tempo hoje
O Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA) prevê para este sábado, 2 de Maio, céu com períodos de muita nebulosidade ao longo do dia, sendo esperada a possibilidade de aguaceiros fracos nas terras altas da Madeira a partir da tarde.
O vento deverá soprar fraco, com intensidade inferior a 15 km/h, podendo tornar-se temporariamente moderado, entre 15 e 25 km/h, de sul/sudoeste. Está também prevista uma pequena descida da temperatura nas zonas mais elevadas.
No Funchal, o cenário será semelhante, com céu bastante nublado e vento fraco (inferior a 15 km/h).
As temperaturas vão oscilar entre os 15 e os 21ºC na Madeira e no Porto Santo.
Quanto ao estado do mar, na costa norte as ondas serão de noroeste, com altura entre 1,5 e 2 metros, diminuindo gradualmente para 1 a 1,5 metros. Já na costa sul, as ondas serão inferiores a 1 metro. A temperatura da água do mar situa-se entre os 17 e os 18 graus Celsius.