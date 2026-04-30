Mineradora da Austrália compra empresa de terras raras no Brasil

A multinacional australiana Power Minerals anunciou a compra de uma mineradora de terras raras no Brasil na terça-feira por cerca de 22,5 milhões de dólares australianos (13,7 milhões de euros).

A transação é a segunda compra envolvendo projetos de terras raras no Brasil por companhias internacionais de mineração em menos de 10 dias.

No último dia 21, a mineradora norte-americana USA Rare Earth anunciou um acordo para adquirir a brasileira Serra Verde Group, já em operação, no Estado de Goiás, numa transação avaliada em 2,37 mil milhões de euros.

Aquisição feita pelos australianos pela companhia Mineração Terras Raras S.A. (MTR), empresa detentora do projeto de terras raras "Morro do Ferro", em Minas Gerais, está em fase de pesquisa e desenvolvimento.

Em comunicado ao mercado, a Power Minerals anunciou resultados de teor extremamente elevado de terras raras no projeto localizado na cidade de Poços de Caldas.

A mineralização está associada principalmente a minerais como bastnaesita, cerianita e, em menor escala, monazita, considerados relevantes fontes de elementos usados em ímanes permanentes e tecnologias avançadas.

A companhia australiana enxerga o projeto de Morro do Ferro como um dos depósitos de terras raras de maior teor a nível mundial, abrindo caminho para novas campanhas de perfuração do solo e futura estimativa de recursos.

Terras raras é um conjunto de 17 elementos químicos encontrados em abundância em vários países, e são utilizados essencialmente para tecnologia de ponta e fundamentais para a transição energética.

Segundo o Ministério de Minas e Energia (MME) do Brasil, o país tem a segunda maior reserva de terras raras do mundo, atrás apenas da China.