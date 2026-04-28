Céu nublado e aguaceiros fracos marcam terça-feira na Madeira

A Região Autónoma da Madeira deverá registar, esta terça-feira, 28 de Abril, um dia marcado por céu geralmente muito nublado, segundo a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com o IPMA, a nebulosidade será menos significativa na vertente Sul da ilha da Madeira durante a manhã, agravando-se ao longo do dia. A partir da tarde, há possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos e dispersos, sobretudo na vertente Norte e nas terras altas.

O vento deverá soprar fraco a moderado, até 25 km/h, predominando do quadrante Norte.

Para a região do Funchal, a previsão aponta igualmente para céu muito nublado, com abertas até ao meio da manhã. O vento será fraco, inferior a 15 km/h, e os termómetros deverão variar entre os 15 e os 22ºC.

Já no Porto Santo, as temperaturas deverão oscilar entre os 15 e os 19ºC.

No que diz respeito ao estado do mar, na costa Norte são esperadas ondas de Norte/Noroeste com 1,5 a 2 metros, enquanto na costa Sul as ondas deverão rondar 1 metro.

A temperatura da água do mar deverá situar-se entre os 17 e os 18 graus Celsius.