Novo ano lectivo arranca a 10 de Setembro O calendário escolar para 2026/27 já está definido, incluindo as pausas lectivas, procurando conciliar necessidades educativas e a vida familiar. Secretária da Educação destaca "foco na qualidade do processo de ensino-aprendizagem". Esta é a notícia que faz manchete na edição do DIÁRIO de Notícias da Madeira deste sábado, 2 de Maio.

O destaque fotográfico desta primeira capa diz respeito à notícia Campeão da II Liga festeja um título que não quer repetir Marítimo vence o Leixões e alcança a 4.ª conquista a nível nacional. Presidente remete decisões estruturais para o final do campeonato, com vista a não voltar a descer. Treinador abre pela 1.ª vez a porta à continuidade. Nacional tem hoje jogo que poderá garantir manutenção.

Outros destaques:

"O pacote laboral é para cair" Centenas manifestaram-se no 1.º de Maio contra as alterações do Governo da República e em apelo à greve geral de 3 de Junho. Bagão Félix vem à Madeira para assinalar o Dia da Segurança Social

Limpar 285 km de caminhos florestais vai custar meio milhão de euros

E, por fim, João Pedro Pais vem encerrar Semana do Mar

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