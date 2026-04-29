Alegado homicida da Matur detido após alta médica
O alegado autor do homicídio ocorrido na Matur teve alta médica da Casa de Saúde São João de Deus, onde esteve internado sob acompanhamento especializado e encontra-se detido.
O primeiro interrogatório judicial, no qual serão determinadas as medidas de coação, deverá ocorrer nas próximas horas ou durante o dia de amanhã, no Tribunal da Comarca da Madeira.
Tal como o DIÁRIO noticiou anteriormente, o homem foi encontrado pela Polícia Judiciária, a 27 de Março, na residência onde terá ocorrido o crime. A descoberta aconteceu quatro dias após o início das buscas, que mobilizaram também drones e cães. O suspeito, que terá antecedentes de internamento por questões de saúde mental, acabou por ser localizado e detido.
Na tarde de 28 de Março, deu entrada numa unidade de acompanhamento psiquiátrico continuado, num enquadramento que articulava exigências clínicas e legais.
Entre os elementos já apurados pela Polícia Judiciária está a eventual utilização de um haltere, alegadamente com cerca de 15 quilos, no qual foram detetados vestígios de matéria orgânica. As autoridades admitem que este objecto possa ter sido uma das armas usadas no crime.
Recorde-se que o caso remonta a 23 de Março, quando o suspeito terá morto a mãe no interior de uma residência localizada na freguesia de Água de Pena, no concelho de Machico.
