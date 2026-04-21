Céu muito nublado e possibilidade de aguaceiros na Madeira

A Região Autónoma da Madeira deverá registar, esta terça-feira, 21 de Abril, períodos de céu muito nublado, com possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos a partir da tarde, de acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O vento deverá soprar fraco a moderado (10 a 30 km/h) do quadrante Sul, rodando gradualmente para o quadrante Oeste durante a tarde, podendo atingir por vezes intensidade forte (até 50 km/h) nas terras altas.

Está ainda prevista uma descida de temperatura, bem como a presença de poeiras em suspensão. Os temómetros irão rondar os 15 a 20ºC na Madeira e os 14 a 18ºC no Porto Santo.

Na região do Funchal, são esperados igualmente períodos de céu muito nublado, com ocorrÊncia de aguaceiros fracos a partir da tarde. O vento será fraco a moderado (10 a 25 km/h), inicialmente do quadrante Sul, rodando para Oeste ao longo do dia.

No que respeita ao estado do mar, na Costa Norte são esperadas ondas do quadrante Norte com 1 a 2 metros, enquanto na Costa Sul as ondas deverão ser do quadrante Sul, com 1 a 1,5 metros.

A temperatura da água do mar deverá situar-se entre os 17 e os 19ºC.