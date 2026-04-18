Pelo menos 17 cadáveres de migrantes recuperados na costa da Líbia

Pelo menos 17 cadáveres de migrantes foram encontrados e recuperados em Zuara, cidade da costa oeste da Líbia, durante operações de busca, informou ontem o Centro de Medicina de Emergência e Apoio.

Segundo detalhou a instituição especializada em assistência médica e humanitária, particularmente ativa na Líbia, citada pela agência espanhola EFE, apenas um dos corpos foi identificado como sendo de um cidadão do Bangladesh, que havia sido recambiado para Trípoli.

Entre os restantes, 14 corpos não identificados foram enterrados conforme "os protocolos estabelecidos", referiu o centro, sem mais detalhes e sem dar indicações sobre os outros dois dos cadáveres.

Desde a queda do regime de Muammar Kadhafi, em 2011, a Líbia converteu-se num território de trânsito massivo de migrantes em direção à Europa, provenientes sobretudo dos países da África subsariana.

Na passada segunda-feira, a Organização Internacional para as Migrações (OIM) informou que, entre os dias 05 e 11 de abril, nove corpos foram recuperados nas costas da Líbia, ao mesmo tempo que 708 migrantes foram intercetados no Mediterrâneo e devolvidos ao país magrebino, considerado por várias organizações como "não seguro" para essas pessoas.

Segundo a mesma fonte, este ano (até dia 11) morreram ou desapareceram pelo menos 772 migrantes na rota do Mediterrâneo, tendo a Líbia como principal ponto de partida em direção às costas europeias.

No mesmo período, foram intercetados e recambiados para a Líbia 4.226 migrantes.

Segundo um relatório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), das 7.104 personas que desembarcaram nas costas italianas desde o início do ano (até dia 12), 6.206 partiram da Líbia (quase 92%).

A Líbia tem lutado para recuperar a estabilidade, mas dois governos rivais disputam o poder: o governo de Abdelhamid Dbeibah em Trípoli e outro em Benghazi (leste), controlado pelo marechal de campo Khalifa Haftar e pelos seus filhos.

A Líbia detém as maiores reservas de petróleo de África, estimadas em aproximadamente 48,4 mil milhões de barris, e produz atualmente cerca de 1,5 milhões de barris por dia, procurando aumentar a produção para 2 milhões.