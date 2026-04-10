Paula Margarido defendeu, hoje, que "a Região ganha quando reconhece e valoriza os percursos migrantes", salientando a importância do apoio ao empreendedorismo, sendo que "as redes de parceria são determinantes para consolidar a integração e dinamizar a economia".

A secretária regional de Inclusão, Trabalho e Juventude visitou a Feira de Competências e Empreendedorismo Migrante, o primeiro evento oficial dinamizado pela Delegação Regional da Rede EAPN Portugal, que se está a realizar no Mercado dos Lavradores, no âmbito da Semana da Interculturalidade da Câmara Municipal do Funchal.

Paula Margarido valorizou ainda o papel das entidades parceiras com trabalho de proximidade junto das comunidades migrantes, considerando decisiva a articulação com associações enraizadas no terreno para identificar necessidades e potenciar competências.



Entre os parceiros envolvidos estão a ACRAM – Associação Cultural e Recreativa Africana, a Associação Ucrânia com Amor e a AADEM – Associação Amigos da Diáspora e dos Emigrantes Madeirenses, sublinhando a importância de uma cooperação estável para apoiar percursos de integração e participação cívica e económica.



No plano das políticas públicas sob a sua tutela, Paula Margarido deu destaque ao apoio ao empreendedorismo como eixo determinante para transformar ideias em negócios sustentáveis, apontando o papel do Instituto de Emprego da Madeira, presente com um balcão de atendimento no local, como "instrumento fundamental para alavancar o surgimento de novas oportunidades, através de programas de emprego como o CRIEE – Criação de Empresas e Emprego".

A governante associou iniciativas como esta a uma visão de desenvolvimento assente na Inclusão, defendendo que "a diferença não deve ser tratada como obstáculo, mas como oportunidade", e que uma sociedade mais forte é a que se abre ao mundo com regulação e integração, capaz de reconhecer e incorporar a diversidade como um activo comum. “A diferença não gera conflito nem obstáculo, gera complementaridade e, por isso, afirmo que todos somos um”, concluiu.

Além da Secretária Regional, estiveram presentes o presidente da Câmara Municipal do Funchal, Jorge Carvalho, o director regional das Comunidades e Cooperação Externa, Sancho Gomes, e o presidente do Instituto de Emprego da Madeira, Pedro Gouveia.



