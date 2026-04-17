Homem de 72 anos morre após queda de 35 metros na zona do Fanal

A queda de duas pessoas na Vereda do Fanal, no concelho do Porto Moniz, provocou uma vítima mortal e deixou outra em estado grave, na tarde desta sexta-feira.

Queda na zona do Fanal mobiliza bombeiros Foram accionados, há instantes, vários meios de socorro para prestar assistência a duas pessoas que sofreram uma queda na zona do Fanal.

O alerta foi dado pelas 13h21 ao Comando Regional de Operações de Socorro, dando conta de um homem de 72 anos e uma mulher de 65 que terão sofrido uma queda de cerca de 35 metros naquele percurso pedestre.

Para o local foram mobilizados meios dos Bombeiros de São Vicente e Porto Moniz, com reforço dos Bombeiros Voluntários Madeirenses, bem como a Polícia Florestal. No total, estão empenhados 24 operacionais e sete viaturas.

O homem acabou por não resistir aos ferimentos, tendo o óbito sido declarado no local. Já a mulher foi resgatada com ferimentos graves, encontrando-se neste momento a ser transportada até à estrada, numa operação que deverá demorar cerca de uma hora e meia. Os restantes operacionais permanecem no local, aguardando a chegada das autoridades para proceder à remoção do corpo da vítima mortal.

A operação decorre numa zona de difícil acesso, mobilizando meios especializados de resgate. As circunstâncias do acidente não são, para já, conhecidas.