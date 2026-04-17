Combustíveis descem na Madeira a partir de segunda-feira

O preço dos combustíveis na Madeira vai baixar, a partir de segunda-feira, com reduções na gasolina IO95, no gasóleo e no gasóleo colorido e marcado.

De acordo com a Secretaria Regional da Economia, a gasolina IO95 passa de 1,804 euros para 1,777 euros por litro, o que representa uma descida de 2,7 cêntimos. Já o gasóleo baixa de 1,980 euros para 1,933 euros por litro, uma redução de 4,7 cêntimos. No caso do gasóleo colorido e marcado, o preço passa de 1,544 euros para 1,500 euros por litro, menos 4,4 cêntimos.

A maior descida verifica-se no gasóleo, seguido do gasóleo colorido e marcado e da gasolina IO95.

"Face aos preços médios apontados para o continente para a semana de 20 a 26 de Abril, a Madeira mantém um diferencial favorável de cerca de 13,3 cêntimos na gasolina IO95 e de 5 cêntimos no gasóleo rodoviário, tomando como referência os 1,910 euros e 1,983 euros por litro divulgados para o mercado continental", indica a nota à imprensa.