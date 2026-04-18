Margarida Costa também festeja com ouro na Taça do Mundo

Primeiro foi o irmão, Sebastião Costa, a festejar com ouro a estreia absoluto da época de 2026 da patinagem artística, onde teve honras de subir ao mais alto lugar do pódio, na passada sexta-feira na primeira Taça do Mundo da modalidade.

Já hoje Portugal, assim como a família Costa, voltou a festejar no primeiro lugar. Margarida Costa quis repetir o feito do irmão e na semi-final da Taça do Mundo que está a ter lugar em Buenos Aires, venceu no escalão de juvenis na disciplina de patinagem livre.

A jovem madeirense do Sporting Club Santacruzense começou por ser a figura no programa curto, disputado na sexta-feira, onde veio a vencer com uma pontuação de 45,97 pontos contra os 42,46 da argentina Zaira Godoy.

Já hoje nas decisões finais e no programa livre a patinadora insular voltou a receber a melhor pontuação dos juízes, entre as 16 patinadores que subiram ao rinque do Parque Olímpico de la Juventud - Pabellón América. Um total de 73,90 pontos levou a que fechasse esta Taça do Mundo no primeiro lugar e com um agregado de 119,87 pontos. Quanto à brasileira Isabella Costa veio a subir para o segundo lugar final, ao somar 100,32 pontos, contra os 98,24 da argentina Zaira Goody, que na sexta-feira tinha sido a segundo atleta mais bem pontuada na prova de programa curto.

Depois de Sebastião Costa e Margarida Costa, hoie será a fez de Madalena Costa, a terceira irmã, poder festejar de igual modo no primeiro lugar do escalão sénior. A actual campeã do Mundo e da Europa lidera o seu escalão na patinagel livre depois de ontem ter domingo o programa curto entre as 20 atletas que estão a competir em Buenos Aires. Hoje tem lugar a derradeira prova, o programa longo.